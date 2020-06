Covid-19: Casos em vigilância ativa voltam a disparar

O número de casos em vigilância ativa no concelho de Almeirim é agora de 15, uma subida exponencial quando no dia 20 de junho existia apenas uma pessoa nesta situação.



O nosso jornal sabe também que há 36 casos confirmados no concelho, 32 pessoas estão recuperadas, registou-se um óbito e ainda estou ativos três casos no concelho.



Esta informação foi apurada por O ALMEIRINENSE, dado que a Autoridade de Saúde Pública e a própria Delegada de Saúde se recusam a dar informações à comunicação social.