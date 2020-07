Realizou-se esta terça-feira, dia 30 junho, a transmissão de tarefas do Rotary Club de Almeirim com a plantação da árvore da Amizade na Rua Paul Harris.



Ponderada a situação epidemiológica o Rotary Club de Almeirim realizou uma cerimónia restrita aos seus membros para a Transmissão de Tarefas e comemoração do seu 17º aniversário, no restaurante Tertúlia da Quinta.



Filipe Teixeira sucede a Arnaldo Xarim.