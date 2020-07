1ª Feira dos Equipamentos anti-Covid do Ribatejo com 28 expositores.

Com a realização deste certame digital, pretendeu a Nersant aproximar a oferta da procura, em materiais e equipamentos de proteção da pandemia do COVID-19.

Ao desafio responderam 28 empresas: Parte superior do formulário

UNIQUE VIEW, A. FARIA DA SILVA, AMITRÓNICA, BINDOPOR, BRATUN, DESCONTEL CONSULTING, DIGITAL VISION, DIMEDICA, ECOVEG, FERNANDA GALO, FLORA GARDEN, GRAVYMEDAL, ITERP, ITIMEACCESS, JOTIPOX, LINEXTRAS, M3, MEDISIGMA, NAXOL, NEXT STEP, NOBRE BRINDES, PRIMETOOL, PRODYALCA, RODALGÉS, SMF, TAGUS PHARMA, TRIMNW e TRISCA, LDA.

Para quem pretenda encontrar as melhores soluções, a visita à Feira Digital, em feiras.nersant.pt, permitirá fazer as opções em consonância com as suas necessidades na proteção contra o Covid-19.

As encomendas/aquisições poderão ser feitas de forma direta às empresas, por parte de todos os visitantes. O certame decorrerá até ao próximo dia 26 de Julho.

Visite a Feira Digital, Compre no Ribatejo: www. feiras.nersant.pt