Matrículas canceladas… mas há exceções

Em conformidade com a informação recebida, hoje, da DGEST, os Agrupamentos de Escolas de Almeirim e Fazendas informa os encarregados de educação que estão canceladas as renovações de matrícula no Portal das Matrículas para os alunos do 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º anos, com exceção para as situações de transferência de estabelecimento.



Para os encarregados de educação que já submeteram a renovação no Portal das Matrículas não são necessárias mais diligências.



Os Agrupamentos dizem ainda transmitida informação aos restantes encarregados de educação sobre a necessidade de completar algum elemento em falta no processo dos seus educandos.



As renovações de matrícula de início de ciclo: 5.º, 7.º e 10.º anos mantém-se no referido portal, como estava previsto.

Todas as informações posteriores serão divulgadas aqui e na página Web do agrupamento.