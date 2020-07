Recolha de Sangue na sede da MovAlmeirim

A próxima recolha de sangue, em Almeirim, está agendada para o próximo domingo, 12 de julho, das 9h às 13h, na Sede da MovAlmeirim na Rua Dionísio Saraiva, junto do Minipreço.



Em simultâneo vão estar a decorrer também inscrições para dadores de medula. Podem dar sangue todas as pessoas entre os 18 e os 65 anos. É ainda necessário ser saudável e pesar no mínimo 50 quilos. Para uma primeira dádiva, o limite de idade é de 60 anos.



Em Portugal há colheitas suficientes para garantir a autossuficiência das transfusões, mas apenas uma pequena parte do sangue recolhido foi doado por jovens.



Destes, apenas 14% são jovens entre os 18 e os 25 anos. Isto é, 29 260 pessoas. No entanto, há épocas em que existe menos sangue de determinado tipo – o que se contorna com campanhas, que por norma têm bastante adesão. “As reservas de sangue em Portugal apresentam sempre uma sazonalidade: março, abril, maio e junho estamos confortáveis. Julho, agosto e setembro menos confortáveis, porque as pessoas vão de

férias, deslocam-se dos locais habituais onde costumam dar sangue”, explicou ao Diários de Notícias o presidente da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (Fepodabes).



Você sabe quanto vale uma dádiva!