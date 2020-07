Operação “MOTO 2020” começa esta semana

A Guarda Nacional Republicana (GNR) iniciou uma operação de sensibilização e fiscalização rodoviária com o intuito de alertar os condutores de motociclos e ciclomotores do concelho de Almeirim sobre como prevenir os comportamentos de risco durante a condução nas vias onde existe maior tráfego.

A iniciativa, intitulada de “Operação MOTO 2020”, começou esta terça-feira e vai decorrer até 13 de julho. Segundo o comunicado oficial da GNR, o objetivo da operação “é inverter a tendência de aumento da sinistralidade e de contribuir para um ambiente rodoviário mais seguro”.

Dados divulgados no mesmo comunicado mostram que em 2020 30% dos acidentes ocorridos após o início do desconfinamento envolvem os dois veículos de duas rodas. Entre 2018 e 2019, 1123 pessoas perderam a vida ou ficaram gravemente feridas em acidentes com motociclos e ciclomotores.

Durante o decorrer da operação, os militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) terão atenção às manobras perigosas dos veículos, ao estado dos pneus, sistemas de iluminação e respetiva matrícula, à condução sem a devida carta de condução do veículo, à condução sob efeito de álcool e de substâncias psicotrópicas, a não utilização do equipamento adequado de proteção, aos excessos de velocidade e ao uso do capacete.

A GNR também irá sensibilizar os condutores dos veículos de duas rodas residentes no concelho de Almeirim a não circulação entre filas de veículos, o uso obrigatório do capacete, ajustar a velocidade de acordo com o piso e as distâncias de segurança obrigatórias, o uso de vestuário de proteção resistente e material retrorrefletor e a circulação do veículo com os médios acesos para ser visto pelos outros condutores.

Mariana Cortez