Márcio Sampaio acompanha JJ no Benfica

Jorge Jesus vai trazer os adjuntos para trabalhar no Benfica e o almeirinense Márcio Sampaio vai continuar na equipa técnica.



João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro e Márcio Sampaio (preparadores físicos) e Gil Henriques e Rodrigo Araújo (analistas), irão trabalhar com JJ no Benfica. Destes, apenas Mário Monteiro esteve com o amadorense na sua passagem pela Luz, entre 2009/10 e 2014/15.



Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira vão reunir-se para formalizar o acordo de três anos na próxima semana. A viagem deve acontecer segunda ou terça-feira e a meio da semana está prevista reunião para discutir as últimas questões, entre elas a estrutura do futebol.