Footgolf – atletas do concelho de Almeirim em destaque rumo à revalidação do titulo.

Jogou-se no passado sábado 18 de julho a 5° etapa do Circuito Nacional de Footgolf no Campo da Penha em Sintra. A formação ribatejana CCFC Ribatejo Footgolf Clube, composta por vários elementos do concelho de Almeirim obteve uma brilhante vitória colectiva por equipa. Com este triunfo a revalidação do titulo nacional por equipas ficou mais perto.

Em termos individuais a equipa do Ribatejo, venceu a etapa através de um brilhante resultado de César Piedade com -8 pontapés que o par do campo, seguido de Flávio Azenha dos Ravens Footgolf Club de Leiria com -7 e do também ribatejano Rúben Vitorino com -6, que agregou o 3° posto da geral com a vitória no escalão de veteranos, +45 anos.

Destaque também para a classificação dos restantes representantes do concelho de Almeirim. Vítor Duarte com o 5° lugar da classificação com -5 pontapés e do 6° de André Bento com -4. E ainda a participação de Artur Fernandes com o 19° posto, com – 1 e de Pedro Lourenço com o 22° lugar a fazer o par do campo. Realce também para as jogadoras femininas desta equipa, que apesar de não serem do concelho de Almeirim, jogaram durante muitos anos Futsal ao serviço do Fazendense, Filomena Alcobaça e Sandra Gonçalves, respetivamente com o 3° e 4° lugares da classificação geral feminina. Fizeram ainda parte da comitiva participante Vasco Jorge, Renato Pinto, Jorge Cunha e Marcial Albuquerque e Nelson Pires.