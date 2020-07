Santarém é considerado um dos distritos com casa mais acessíveis de Portugal

O distrito de Santarém foi considerado um dos distritos de Portugal com casas mais acessíveis e com mais procura de casas do país. Os dados são do estudo Barómetro de Crédito Habitação 2020 do site Compara Já que relatou as opções dos habitantes sobre as “suas preferências em relação à compra de casa com recurso a crédito habitação” dos distritos de Portugal e conclui que Santarém é um dos distritos do país com casas mais acessíveis.

Os dados do estudo relativamente aos valores dos imóveis à venda, Santarém é o terceiro distrito com maior procura de casas no distrito, onde 33,3% da população que procurou por imóveis que custavam 74.999 euros, seguido de 30,6% de casas com valores desde os 75.000 até ao 124.999 euros, 26,2% dos 125.000 até aos 174.999 e as casas com menos procura pela população de Santarém são a de valores que ultrapassam os 175.000 até aos 299.999 euros com um total de 9,7%. Apenas dois distritos é que têm maior procura do valor do imóvel que Santarém: Portalegre e Castelo Branco.

O T3 é o imóvel com mais procura com mais de 50% da população de Santarém a querer uma casa grande seguido de 21,4% a procurar por um T4, 17,7% por um T2, 5,2% por um T5 ou imóveis com mais quartos e são menores as pessoas que pretendem adquirir um T1.

Em Santarém, a população com idades compreendidas entre os 36 e os 40 anos são os que procuram mais por imóveis que pedem pelo crédito habitação onde a percentagem desta faixa etária atingiu o 32,3%.

A seguir, são as pessoas entre os 31 e os 35 anos, com 24,4%, 19,1% para a população dos 41 aos 45 anos, 10,1% dos jovens entre os 26 e os 30 anos procuram por casa em Santarém e a faixa etária com menor percentagem na procura de imóvel é de idades entre os 46 e os 50 anos com 8,4%.

Sobre a razão de a população pedir um empréstimo à habitação, Santarém encontra-se em quinto lugar, onde a procura maior no distrito é a aquisição do imóvel com 72,8%, seguido de 18,8% na transferência e 8,4% da população que planeia construir um imóvel. Os distritos com valores mais elevados aos de Santarém são Setúbal, Viana Do Castelo, Vila Real e Viseu.

Mariana Cortez