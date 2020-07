Detidos em Almeirim por tráfico de droga

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Almeirim, em coordenação com o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém, deteve, hoje, dois indivíduos do sexo masculino, com 29 e 55 anos, por tráfico de estupefacientes, na zona do Pupo em Almeirim.

No decorrer de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda efetuaram uma busca domiciliária à residência do suspeito que permitiu apreender o seguinte material:

• 49 doses de haxixe;

• dezoito (18) plantas de cannabis;

• Diversas de folhas de cannabis em fase de secagem;

• Diversos embalagens com sementes de cannabis;

• Diversos Produtos ligados ao Cultivo de Cannabis;

• Duas Balanças de Precisão;

• Uma Catana;

• Diversos objectos de corte e acondicionamento de Produto Estupefaciente;

.

Os suspeitos vão ser presentes no Tribunal Judicial de Almeirim para aplicação de medidas de coação.

A ação teve o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).