Abertas inscrições de andebol em Almeirim

A Associação Vinte Quilómetros de Almeirim anunciou que estão abertas as inscrições para as crianças e jovens que queiram entrar jogar andebol.

Segundo o cartaz oficial da associação, as equipas estão divididas em dois: escalões femininos e masculinos que aceitam crianças e jovens que nasceram entre 2003 e 2015.

Nos escalões masculinos, as equipas estão divididas entre Bambis e Manitas dedicadas às crianças que nasceram entre 2012 e 2015 e os Minis entre 2011 e 2012. Nos escalões femininos, para além também dos Bambis e Manitas para as crianças que nasceram entre 2013 e 2015 e os Minis de 2011 a 2012, as crianças e jovens do sexo masculino também se podem inscrever nos Infantis, dedicados aos jovens que nasceram entre 2009 e 2010, os Iniciados de entre 2007 e 2008, os Juvenis entre 2005 e 2006 e os Juniores, de 2003 a 2004.

Ambas as inscrições são sem mensalidade e podem ser feitas através dos seguintes contactos: 934 282 930 e 933 854 475. As inscrições também podem ser feitas através do endereço de email: andebol20kmsalmeirim@gmail.com.

Mariana Cortez