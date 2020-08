Ricardo Catarro premiado a nível mundial

O almeirinense Ricardo Catarro foi reconhecido a nível mundial ao vencer, com duas fotografias, o International Golden Heart Awards.



A International Golden Heart Awards, comunidade de fotógrafos e videógrafos de casamento a nível mundial, cria um concurso trimestral para premiar as melhores fotografias e vídeos.



Os vencedores ficam automaticamente habilitados ao prémio de melhor fotógrafo do ano.





“Estou muito contente por ter sido premiado. Prémio este que não é nada mais nada menos, do que prestígio. E muito feliz, por ter tido este reconhecimento, no primeiro concurso desta área (casamento) em que me inscrevi”, disse Ricardo Catarro a O ALMEIRINENSE.