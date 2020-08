Pós Graduação em Wine Marketing & Events começa em outubro deste ano

O Instituto Superior de Gestão e Administração (ISLA) de Santarém vai organizar a 4ªedição da Pós Graduação em Wine Marketing & Events em outubro deste ano em regime b-learning. A proposta surgiu após o sucesso da Wine Web Summit do ano passado e o curso abriu novamente portas para os interessados na área do Marketing e dos vinhos.

Segundo a ISLA, a área ainda é pouco explorado em Portugal e que esta formação na área “cumpre o propósito de colmatar esta importante lacuna no mercado no atual cenário da promoção, marketing e tendências de consumo.”

Entre os objetivos da edição, estão a compreensão do comportamento do consumidor de acordo com as suas necessidades, expetativas e exigências no setor vinícola, saber dominar as ferramentas de comunicação nos média e criar e fazer gestão estratégica de vinhos.

A mesma fonte também admite que esta área “dispõe de um conjunto de estratégias e ferramentas que permitem potenciar, ainda mais e de forma inovadora, os eventos vínicos no âmbito do seu sucesso” e destina-se a indivíduos como Diretores (as) e Gestores (as) de eventos, relações pública e para quem tenha interesse na temática.

Para mais informações sobre o tema, consulte a página da ISLA: https://www.islasantarem.pt/pt/ensino/cursos/pos-graduacoes-mba/338-wine-marketing-events

Mariana Cortez