Maior feira agrícola nacional este ano no PC

A Agroglobal vai realizar nos dias 9, 10 e 11 de setembro um ciclo de conferências sobre questões agrícolas da atualidade. Os interessados nesta área vão poder assistir a uma planta virtual disponível no site www.agroglobal.pt, onde vão poder ouvir os expositores a falarem sobre as mais recentes soluções e dos seus projetos inovadores.

Dentro das conferências, os visitantes irão poder assistir a um conjunto de sessões: No dia 9, vão decorrer duas sessões: uma de manhã sobre a agricultura de precisão e à tarde um desafio da floresta de produção e a PAC pós 2020; no dia 10 de setembro, de manhã a conferência vai falar sobre as novas culturas e agricultura biológica e na parte da tarde sobre “Almond Summit”. No último dia do evento, os visitantes vão ter oportunidade de ouvir sobre Portugal no futuro e visão estratégica para Agricultura, Alimentação e Território na parte da manhã e de tarde sobre estratégias “Green Deal”, “Farm to Fork e Biodiversidade 2030 na PAC e Estratégia Portuguesa na PAC.

Devido à pandemia causada pela Covid-19, a maior feira agrícola nacional vai decorrer iria ter a sua sétima edição. No entanto, a Agroglobal não quis deixar de assinalar mais um ano de feira e decidiu utilizar o online para continuar a feira e, segundo a empresa: “queremos incentivar o espírito resiliente e construtivo dos empresários do setor e dos nossos dirigentes.”

Segundo a Agroglobal, as conferências vão decorrer no recinto da feira para “transportar virtualmente os visitantes até porque aí estarão a decorrer os trabalhos de campo nas culturas instaladas e nunca descuradas, pelas empresas que levaram a cabo ensaios e demonstrações”.

Mariana Cortez