NERSANT Business 2020 com ferramenta de matchmaking para o agendamento de reuniões virtuais

É já em novembro que a NERSANT vai realizar a 9.ª edição do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, e a primeira a decorrer de forma virtual. A presença de muitas dezenas de empresários estrangeiros no Ribatejo será substituída pela realização de reuniões por videoconferência. Para agilizar a marcação eficaz de reuniões virtuais, a Associação Empresarial da Região de Santarém recorreu a uma ferramenta de matchmaking que reconhece e relaciona os interesses de cada um dos participantes e propõe uma agenda de contactos apropriados para marcação de reunião.

O NERSANT Business 2020 – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo assume este ano um formato totalmente inovador, em resposta às necessidades da economia mundial face à pandemia Covid-19. Este ano, a realização presencial de reuniões B2B, vão dar lugar à realização virtual dos contactos, com a NERSANT a assumir o papel de mediadora entre os interesses das empresas portuguesas e das empresas estrangeiras.

Para operacionalizar o evento, a NERSANT solicitou às empresas participantes – nacionais e estrangeiras – o registo no portal do evento, em www.business.nersant.pt. As empresas nacionais inscritas irão dispor de um login que lhes permitirá criar a sua área de gestão própria, onde podem colocar os seus produtos, catálogos, fichas técnicas e vídeos corporativos e/ou de produto que entendam partilhar com os compradores. Por outro lado, cada um dos importadores tem já uma área onde define o seu perfil, fotografia, produtos que está interessado em comprar. A partir desta plataforma, é criada uma rede de contactos, podendo a empresa nacional inscrita escolher previamente com quem quer reunir e criar o seu próprio agendamento.

Para além das reuniões virtuais, faz parte do programa do NERSANT Business a organização de seminários e workshops online sobre matérias relacionadas com os mercados e oportunidades internacionais.

Para mais informações sobre o evento, as empresas deverão preencher o formulário de pré-adesão disponível na área de internacionalização do portal da NERSANT, em www.nersant.pt. Outros esclarecimentos serão prestados pelo Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500.

A NERSANT Bussiness tem como objetivos proporcionar a realização de negócios entre os empresários da região do Ribatejo e os empresários estrangeiros e promover a internacionalização das empresas e dos produtos da região. O evento físico tem sido um sucesso, com o Internacional Meeting da NERSANT a receber, ano após ano, cada vez mais delegações estrangeiras, como também cada vez mais empresários, não só da região, mas de todo o país. A edição de 2019 do NERSANT Business contou com a participação de 36 países e promoveu a realização de mais de 1000 encontros de negócios.