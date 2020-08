Este ano não há 20 kms de Almeirim

Em virtude da pandemia do coronavirus, a 34a edição da Prova Vinte Quilómetros de Almeirim está adiada para o próximo ano.

“Parece-nos esta a medida mais sensata. Voltaremos em força, no dia 31de outubro de 2021, para aquela que se pretende uma grande festa do atletismo”, diz a Associação com o mesmo nome em comunicado.



A organização lembra que caso já tenha efetuado a sua inscrição, o pagamento da mesma poderá reverter para o próximo ano ou ser devolvido. Para tal, deve enviar, por um email (com o seu NIB e dados pessoais) para: 20kms.almeirim@gmail.com