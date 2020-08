Funcionária da Segurança Social agredida

Uma funcionária da Segurança Social foi agredida, esta semana, no balcão de Almeirim.



O Jornal O ALMEIRINENSE apurou que a funcionária precisou de assistência médica depois de agredida no peito e no rosto por um jovem de apenas 18 anos de idade.



O balcão de Almeirim funciona na Casa do Povo e não tem qualquer segurança.



O agressor já está referenciado por outros distúrbios.



(em atualização)