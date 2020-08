Não há soluções, há caminhos: 23 de agosto

Olhar cada dia para o tempo e para as experiências vividas. Não tanto para as castigar, nem para as lamentar, mas para tomar consciência e saborear com calma tudo o que foi construtivo, tudo o que foi dom, tudo o que foi oportunidade de encontro, de conhecimento, de relação. É por aí que passa a vida!

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.