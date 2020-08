Missão Empresarial Virtual ao Vietname para aumentar transações comerciais das empresas da região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está a organizar uma missão virtual ao Vietname, com o objetivo de promover as transações comerciais entre as empresas participantes e este mercado. Cada empresa participante terá a oportunidade de reunir virtualmente com diversos parceiros locais, selecionados pela NERSANT tendo em conta os objetivos estratégicos de cada uma.

De 16 a 20 de novembro, os negócios da região vão poder ter acesso virtual a reuniões com empresas vietnamitas com vista à realização de transações comerciais. É este o objetivo da missão empresarial virtual que a NERSANT está a organizar ao mercado do Vietname e que contempla o agendamento de reuniões B2B por videoconferência.

Para operacionalizar o agendamento de reuniões, a NERSANT está já a construir uma ficha de interesses de cada uma das empresas da região já inscritas. Este diagnóstico permitirá à associação traçar o perfil dos parceiros de negócios que as empresas nacionais procuram, seguindo-se a fase de prospeção do mercado e de preparação de contactos para as 6 a 8 reuniões virtuais que se irão desenrolar durante a missão, através de videoconferência.

Após estas reuniões, caso exista interesse, irá realizar-se uma missão empresarial com a deslocação física dos empresários ao Vietname para a concretização dos negócios. Para esta missão física, há a possibilidade de financiamento de 50% dos custos de viagem e alojamento.

De referir que o Vietname oferece um enorme potencial para os negócios dos empresários ribatejanos, nomeadamente nas áreas das máquinas, instrumentos e acessórios, computadores, equipamentos eletrónicos e suas peças, petróleo refinado, tecidos têxteis, ferro e aço, plásticos, materiais auxiliares à indústria têxtil, couro e calçados, e produtos químicos, bens que são os principais importados pelo país.

Portugal tem já historial de exportações para o Vietname, com o país a exportar perto de 98 milhões de euros em 2018. Máquinas e aparelhos, têxteis, produtos químicos, animais vivos e produtos de origem animal, alimentos e bebidas, metais e suas obras, pedras, gesso, cerâmica, vidro, e suas obras, calçado, peles e couros foram as categorias de produtos mais exportadas.

Os interessados em integrar a Missão Empresarial Virtual ao Vietname organizada pela NERSANT, devem preencher formulário de pré-adesão disponível no portal da NERSANT em www.nersant.pt. Para mais informações, está disponível o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500.