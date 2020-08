Não há soluções, há caminhos: 28 de agosto

Tentação é ser puxado e levado a tender para algo que nos chama e interpela, mas que, afinal, não é bom. Todos enfrentamos tentações, embora cada um tenha as suas. E voltamos a cair nelas se não as detectamos e se não pomos os meios e as defesas para as vencer. Conhecer-se e ter a coragem de ser coerente com os seus valores é próprio de quem é sábio.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.