António Nunes deixa Raposense

Depois de 11 anos como o homem forte do Grupo Desportivo Raposense, António Nunes está de saída do clube.



As eleições realizaram-se no sábado e Hélder Tapada que era o Diretor Desportivo, é agora o novo Presidente da coletividade.



Na Assembleia do clube foram ainda aprovadas as contas.



Pelo que O ALMEIRINENSE sabe em 2020/2021 o clube não deve ter equipa de futebol sénior.