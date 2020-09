Câmara junta clubes de futebol

U. Almeirim, Fazendense e Footkart estiveram reunidos na Câmara Municipal de Almeirim esta quarta-feira, dia 2 setembro.



Duarte Duarte, Manuel Francisco, António Botas Moreira, Luís Ferreira e Vasco Carvalho estiveram reunidos com Paulo Caetano, Vereador do Desporto, no Salão Nobre da autarquia.



Fontes contactadas pelo jornal O ALMEIRINENSE dizem que a reunião terá durado uma hora e 10 minutos e correu bem. Segundo apuramos terá servido para alinhar de procedimentos e estratégias no período de retoma do futebol.