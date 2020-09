Anunciadas datas de treinos de futebol do concelho de Almeirim

A Câmara Municipal de Almeirim realizou uma reunião no dia 2 de setembro com a União de Futebol Clube de Almeirim, Associação Desportiva Fazendense e com o Footkart Escola de Futebol e Karting Associação para regresso dos treinos de futebol dos diferentes escalões. O objetivo da reunião, segundo o comunicado oficial da Câmara Municipal, é “alinhar de forma concertada o regresso gradual dos treinos de futebol dos diversos escalões de formação”.

Os treinos de Futebol de 11 com jovens com idades superiores a 13 anos começam a 14 de setembro, os treinos de futebol de 7 de jovens com idades compreendidas entre os oito e os 13 anos começam a 21 de setembro e os treinos de futebol de 5 e 3 de crianças com idades entre os 3 e os 8 anos dão início a 28 de setembro.

O comunicado da Câmara Municipal assinado por Paulo Caetano, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, alerta que o desporto deve continuar a ser praticado, mesmo em tempos de Covid-19, desde que todos os intervenientes da comunidade desportiva cumpram as normas de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde: “Há que tomar as medidas adequadas, exigindo-se um planeamento adequado e a cooperação de todos os envolvidos – Clubes e Associações e os respetivos dirigentes, treinadores, atletas e respetivas famílias e, também, o Município e a comunidade e em geral”.

O comunicado também realça a importância de proteger a saúde de todos da comunidade desportiva do concelho: “Tendo em conta que salvaguarda a saúde de todos os intervenientes, sobretudo de crianças e jovens, foi colocada à frente de todas as possíveis rivalidades desportivas existentes entre os clubes intervenientes”.

Mariana Cortez