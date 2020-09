Covid-19: Seis casos em vigilância ativa

No concelho de Almeirim há seis pessoas que estão em vigilância ativa, apurou o Jornal O ALMEIRINENSE.



As pessoas que tenham tido contacto direto com alguém infetado pelo novo coronavírus são obrigadas a ficar em casa.



Foram registados mais 418 casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, elevando para 59051 o total desde o início da pandemia no país. Há ainda a contabilizar mais dois óbitos, para um total de 1829.