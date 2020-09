Mais de 1000 produtos e serviços do Ribatejo apresentados em certame virtual da NERSANT

Está online desde 1 de setembro, a 1.ª edição da FERSANT Digital, certame virtual que tem como objetivo ser uma montra empresarial e espaço de negócios virtual da oferta das empresas da região do Ribatejo. Estão expostos mais de 1000 produtos e serviços de 27 áreas de atividade.

Com o objetivo de apoiar os negócios das empresas da região e de ajudar a minimizar os constrangimentos causados pela pandemia Covid-19, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém lançou o portal https://feiras.nersant.pt/ para a promoção virtual da oferta regional.

O certame inaugurou no dia 1 de setembro, pelas 11h00, com a participação de mais de 100 empresas e a exposição de mais de 1000 produtos e serviços do Ribatejo, oriundos de 27 áreas de atividade diferentes. Estão presentes empresas do setor alimentar, automação, construção, consultoria, desporto/ lazer, eletricidade, eletromecânica, engenharia, filtragem e tratamento água, formação, gestão de resíduos, informática, manutenção industrial, mecânica, metalomecânica, mobiliário, padaria, pastelaria, publicidade, restauração, serralharia, serviços de catering, serviços de limpeza, soldadura, telecomunicações, turismo e web design.

Através deste portal, as empresas participantes dispõem de um stand virtual próprio para a apresentação dos seus produtos ou serviços, podendo receber através da plataforma criada pela NERSANT, pedidos de informação e até encomendas. O acesso dos visitantes é livre, sem necessidade de criação de login e os negócios são realizados diretamente, sem qualquer intervenção da associação empresarial, que assume aqui um papel de catalisador dos negócios.

Neste momento, a NERSANT encontra-se a promover o certame digital junto de uma base de contactos empresariais composta por mais de 30.000 contactos, nacionais e internacionais.

Os interessados em consultar a oferta das empresas da região podem fazê-lo em https://feiras.nersant.pt/feira/xxxi-fersant-2020. Para mais informações sobre a iniciativa, está disponível o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500.