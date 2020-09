Campeonato de Portugal: Campeonato conhecido

Realizou-se esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, o sorteio da primeira fase do Campeonato de Portugal 2020/21, que terá oito séries de 12 equipas. O U. Almeirim Sad vai começar o campeonato num derbi com o U. Santarém, a realizar no Chã das Padeiras.



A competição tem o início agendado para o dia 20 de setembro de 2020, terminando a 3 de abril. A segunda fase inicia-se a 18 de abril e prolonga-se até 22 de maio. A final da prova está agendada para o dia 30 de maio.

Durante o sorteio foi explicado que, caso seja imposta, por decisão judicial, a alteração da composição do Campeonato de Portugal, será efetuada nova redistribuição geográfica dos clubes pelas séries. O novo clube, incluído na série respetiva, ocupa o lugar do clube que viu a sua posição nas séries ser alterada, e assim sucessivamente, até ser ocupado o lugar do clube que deixou de participar na competição, não sendo necessário realizar novo sorteio. Os clubes assumirão a posição uns dos outros, conforme descrito acima, no presente programa de jogos.

Série F

1 – SCU Torreense

2 – SC Lourinhanense

3 – GS Loures

4 – UD Santarém

5 – CD Fátima

6 – SU 1.º Dezembro

7 – SU Sintrense

8 – CA Pêro Pinheiro

9 – SG Sacavenense

10 – Caldas SC

11 – UFC Almeirim

12 – FC Alverca