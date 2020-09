Covid-19: Há uma segunda morte em Almeirim

Uma pessoa com 75 anos, residente em Almeirim, faleceu na última noite devido à Covid-19.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a senhora foi contaminada no Lar Fonte Serrã, onde estava até ficar contaminada e ser transferida para o Hospital Distrital de Santarém.



Terá ainda falecido, um homem também do mesmo lar na última madrugada.



O ALMEIRINENSE sabe ainda que entre os utentes deste lar, haverá ainda duas pessoas do nosso concelho infetadas.

Na quinta-feira, dia 3, dois dos 22 utentes que ainda permanecem no Lar Fonte Serrã foram transportados ao Hospital de Santarém, onde já estavam outros 11 utentes, a que se juntam 9 internados na unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo, num total de 22 utentes hospitalizados.

Recorde-se que os 18 utentes daquela unidade de apoio à terceira idade que não estão infetados com Covid-19 foram transferidos ontem mesmo para um lar em Fátima, onde irão ficar até o surto detetado na instituição estar resolvido.





(em atualização)