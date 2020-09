Morreu Joaquim Cara Linda

Joaquim Cara Linda morreu este sábado, no Algarve, onde estava a viver.



Cara Linda foi jogado no SL Benfica, com júnior, durante uma temporada e ainda jogou no União de Almeirim, nos Leões de Santarém e no Sporting das Fazendas.



O irmão Ramiro também jogou no União Almeirim chegou a ir do Algarve de mota para o Ramiro jogar e Cara Linda já não jogava, mas fazia de massagista do U. Almeirim.



As cerimónias fúnebres realizam-se em Albufeira.