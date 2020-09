Morreu Nôr Flausino

Foi com a voz embargada e emocionado que o Padre José Abílio recordou Maria Leonor Moreira Batista Pereira, que na madrugada deste sábado não resistiu à pandemia do Coronavírus.

Maria Leonor Pereira era carinhosamente tratada por Nôr ou Nôr Flausino e faleceu aos 75 anos de idade depois de ter estado internada no Hospital de Santarém, na sequência do surto no Lar Fonte Serrã.



O ALMEIRINENSE sabe que há ainda mais dois casos de pessoas de Almeirim que estavam neste lar e estão infetadas com Covid-19.