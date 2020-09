ANEPC avisa população para perigo de incêndio

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) declarou um alerta de perigo de incêndio rural devido às altas temperaturas que vão atingir Portugal. A Declaração de Situação de Alerta entrou em vigor às 00:00h de domingo, dia 6 de setembro, e vai terminar às 23:59h desta terça-feira, dia 8 de setembro.

Santarém é um dos 14 distritos que a ANEPC colocou na Declaração de Situação de Alerta juntamente com Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

No concelho de Almeirim, situado no distrito de Santarém, as temperaturas para estes dias vão atingir entre os 29 e os 38 graus de máxima e entre os 15 e os 21 de mínima. Para tal, é importante que a população do concelho de Almeirim tome as medidas preventivas de cuidado nos incêndios.

Segundo o comunicado da ANEPC, a população está proibida de aceder, circular e permanecer no interior de espaços florestais e de caminhos florestais e outras vias pelo qual tenham de atravessar estas áreas. A população também está proibida de realizar queimadas e queimas de sobrantes de exploração, proibido utilizar fogo-de-artífico e outros artefactos, proibido realizar trabalhos nas florestas com máquinas à exceção dos bombeiros para combater incêndios. Os habitantes do concelho de Almeirim também não podem realizar trabalhos em espaços rurais com motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, entre outras máquinas.

No entanto, há tarefas que a população de Almeirim pode continuar a fazer que não estão proibidas pela ANEPC: a alimentação e abeberamento de animais, ao tratamento fitossanitário ou de fertilização, regas, podas, colheita e transporte de culturas agrícolas, desde que as mesmas sejam essenciais e desprovidas de florestas, matas ou materiais. Os almeirinenses que trabalham na área da cortiça podem continuar a extrair cortiça através de métodos manuais e os apicultores vão continuar a poder a extrair mel desde que a extração seja feita sem o recurso a fumigações. Os trabalhadores da construção civil terão de adotar medidas adequadas de mitigação de risco em incêndio rural.

