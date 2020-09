João Veríssimo falha subida

O árbitro de Almeirim João Veríssimo foi o primeiro classificado na categoria C3 do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém mas falha a promoção por não ter ficado apto no teste escrito.



Os testes realizaram-se no último fim-de-semana de agosto no Luso.



João Veríssimo é visto como um árbitro com muito potencial mas perdeu a oportunidade de ser promovido aos nacionais em 2020/2021.