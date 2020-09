Missa por Nôr Flausino

Esta segunda-feira, dia 7 setembro às 19h, realiza-se na Igreja Matriz de Almeirim a missa por Maria Leonor Moreira Batista Pereira, que na madrugada deste sábado não resistiu à pandemia do Coronavírus.

Maria Leonor Pereira era carinhosamente tratada por Nôr ou Nôr Flausino e faleceu aos 75 anos de idade depois de ter estado internada no Hospital de Santarém, na sequência do surto no Lar Fonte Serrã.



Nôr Flausino, como destacou o Padre José Abílio na missa de sábado, teve uma vida dedicada à igreja e desempenhou um papel muito importante na comunidade católica do concelho.