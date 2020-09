Crianças voltam a aprender com as Oficinas de Inteligência Emocional

O concelho de Almeirim recebeu esta terça-feira, dia 8 de setembro, mais uma edição das Oficinas de Inteligência Emocional.



A iniciativa contou com a participação dos alunos das escolas em redor do concelho que frequentaram as Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAFs) e o Componente de Apoio à Família (CAFs). Os alunos mais novos tiveram a oportunidade de ouvir e aprender conceitos como o elogio, a aprender a não utilizar a violência para resolver os problemas e que é importante a partilha e o respeito pelas outras crianças e adultos. Para os alunos do primeiro ciclo, aprenderam que existem emoções que podem caracterizar certas profissões. As crianças ainda tiveram a oportunidade de trabalhar temas como o autoconhecimento e experimentaram diversas profissões como “Repórteres das Emoções”, “Carpinteiros do medo” e “Bombeiros da Raiva”.



Segundo Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, a iniciativa foi importante para as crianças porque permitiu que tivessem “contacto com o mundo das emoções e aprenderem a exprimir, de uma forma mais adequada, os seus sentimentos, a entender melhor as emoções e a compreender que as suas atitudes têm consequências nas outras pessoas”.

Mariana Cortez