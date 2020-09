Ouvir musicais em plena pandemia

A cidade de Almeirim recebeu a nona edição da iniciativa Gala de Ópera, que decorreu este sábado, dia 12 de setembro, e juntou os cantores FF, Ana Capote, Armando Calado, Madalena Alberto, Margarida Silva, David Ripado e Sara Madeira e a população de Almeirim à paisagem do Parque Urbano da Zona Norte. O tema da edição foi “A Magia dos Musicais”.

O concerto também contou com a presença de Pedro Alvadia, que acompanhou as vozes dos artistas ao som do piano. Cada melodia tocada pelo pianista trouxe para Almeirim musicais clássicos, internacionais e também musicais da era moderna.

Sara Madeira, da vila de Fazendas de Almeirim, cantou a solo as músicas One Night Only do musical de 1981 Dreamgirls, Speechless do filme de 2019 Aladdin e On My Own do musical de 1980 Les Misérables. A artista também executou, juntamente com Ana Capote, a música Requiem, do musical de 2015 Dear Evan Hansen, com FF a música A Whole New World do filme Aladdin e In My Life/A Heart Full Of Love com os artistas David Ripado e Margarida Silva do musical Les Misérables.

Armando Calado cantou Impossible Dream do musical de 1965 Man Of La Mancha e do musical Fiddler of the Roff a música If I Were a Rich Man. FF subiu ao palco a solo para executar a música Being Alive do musical de 2011 intitulado de Company. Por sua vez, Margarida Silva subiu ao palco e cantou I Don’t Need a Roof do musical Big Fish criado em 2013. Também cantou a solo a música A Change In Me do musical de 1994 Beauty and The Beast.

A solo, Madalena Alberto cantou Someone Like You do musical estreado em 1990 Jekyll & Hyde. A artista também cantou Down With Love, da cantora norte-americana Barbra Streisand, Don’t Cry For Me Argentina do musical Evita e a música I Dream A Dream do musical Les Misérables. Com FF executou as músicas, Come What May do filme de 2001 Moulin Rouge e High Flying Adored do musical Evita.

Ana Capote cantou The Man That Got Away do filme musical A Star Is Born de 1954, She Used To Be Mine do musical de 2015 Waitress e com Margarida Silva cantou Love Who You Love do musical de 2009 Bonnie e Clyde. O cantor David Ripado executou a solo as músicas On This Night of a Thousand Stars, do musical Evita e a Anthem do musical de 1986 Chess.

Os sete artistas em palco cantaram juntos as músicas Sunrise Sunset do musical de 1964 Fiddler on the Roof, Thank You For The Music e Mamma Mia do musical de 1999 Mamma Mia.

Mariana Cortez