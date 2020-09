Câmara Municipal de Almeirim volta a apostar em lanches saudáveis

A Câmara Municipal de Almeirim decidiu manter os lanches saudáveis para os alunos das escolas do 1ºCiclo do concelho de Almeirim. Os lanches vão custar nove euros por mês e as crianças podem escolher entre querer um lanche a meio da manhã ou um lanche a meio da tarde.

Portugal é considerado um dos países do mundo com maior obesidade infantil e segundo Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, a iniciativa surgiu devido à escolha pouco saudável de comida das crianças: “A maioria das crianças trazem para a escola lanches pouco saudáveis, a maioria com excesso de açúcar e outros produtos altamente nocivos para a sua idade a longo prazo”.

Pedro Ribeiro admite que é importante que o concelho coloque mãos à obra e admite que existe uma vantagem para os pais com esta iniciativa: “Existe a qualidade de oferta e a comodidade desta iniciativa porque, aderindo, deixará de se preocupar com a preparação da merenda do educando”.

Mariana Cortez