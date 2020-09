Covid-19 leva a adiamento do U. Almeirim Sad com U. Santarém Sad

Um jogador do U. Santarém Sad está infetado com o novo coronavírus e pediu ao U. Almeirim Sad para adiar o jogo do próximo fim de semana, a contar para a 1.ª jornada do Campeonato de Portugal.



De imediato, o U. Almeirim SAD e visando sempre em primeiro lugar resguardar a saúde dos atletas e de todos os colaboradores, aceitou o adiamento para 15 de novembro. Diz o clube almeirinense que fica na expectativa de que futuros acontecimentos da mesma natureza, todos os casos sejam resolvidos de igual forma com a colaboração de todos e estima melhoras a toda equipa o mais breve possível.



“A Associação releva esta atitude de dois clubes que são adversários no campo e mostraram grande espiríto solidário, num momento particularmente sensível para o desporto e para toda a sociedade. Grande exemplo deu o futebol”, diz a Associação em comunido.