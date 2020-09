Casas do Ambiente vence Grande Prémio Empresarial de Karting pela 3.ª vez

A empresa Casas do Ambiente, situada no concelho de Almeirim, foi a vencedora do Grande Prémio Empresarial de Karting organizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém no passado sábado, dia 19 de setembro.

Depois de ter vencido o GP Karting NERSANT em 2017 e 2018, a empresa Casas do Ambiente volta a vencer o Grande Prémio Empresarial de Karting da NERSANT, nesta que é já a terceira vez da equipa a ocupar o primeiro lugar do pódio no evento. A prova decorreu no passado sábado, dia 19 de setembro, no Kartódromo de Almeirim, com 13 equipas em competição. Para além da vitória no GP Karting NERSANT, a equipa de Muge conseguiu ainda nesta edição do evento, a melhor volta. Em 2.º lugar ficou a empresa vencedora do ano passado: a Riográfica, de Rio Maior, e em 3.º, a Olitrem, de Tremês, Santarém.

Em 4.º lugar, classificou-se a equipa Chassis Break/CBI 1, seguindo-se, em 5.º, a SolAdvance e, em 6.º, a Resitejo. A equipa Chassis Break/CBI 2 ficou em 7.º lugar, a IC CAR em 8.º, e a equipa da NERSANT, em 9.º. Em 10.º lugar classificou-se a equipa da NextStep e em 11.º a Greenyard. Em 12.º ligar ficou a equipa Arquijardim 1 e em 13.º a equipa Arquijardim 2.

Este ano, o GP Karting NERSANT voltou a realizar-se em Almeirim, tendo a prova tido, como habitualmente, a duração de seis horas. Com a realização do Grande Prémio Empresarial de Karting, a NERSANT pretende estimular o espírito de equipa entre os elementos das empresas e proporcionar aos participantes momentos de descontração e confraternização fora do ambiente normal de trabalho.

No decorrer do evento, NERSANT e Kartódromo de Almeirim primaram pelo cumprimento de todas as normas de segurança recomendadas pela Direção Geral de Saúde, no que diz respeito à pandemia da Covid-19.