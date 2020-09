Núcleo de árbitros da Lezíria do Tejo organiza debate em Almeirim

O Núcleo de árbitros da Lezíria do Tejo vai organizar num colóquio no Cine-Teatro em Almeirim, no próximo dia 9 de outubro e que dará assim, o pontapé de saída, como tema “Retoma do Futebol”.



Vão participar na iniciativa Francisco Jerónimo, Presidente da Associação de Futebol de Santarém, o médico João André, o fisioterapeuta Luís Nascimento, o treinador Natanael Costa, o jogador João Martins e o árbitro Hugo Silva.



Diz o Núcleo que este têm sido tempos atípicos: “Todos nós precisamos de reaprender esta nova realidade… O Futebol, não foi exceção! Hoje, e após seis meses de afastamento social e com devidas medidas acauteladas, o regresso está marcado.”

Os interessados em assistir presencialmente ao evento devem fazer a inscrição pois os lugares são limitados e a lotação reduzida.



As inscrições devem ser feitas para nucleoarbitroslt@gmail.com