Não há soluções, há caminhos: 28 de setembro

O dom da Ciência. A ciência espiritual é a capacidade de aprender as lições do Espírito, as lições do amor; é a ciência das relações, o saber ser filho de Deus e irmão. É um compreender que, abarcando o todo e o pormenor, nos permite gozar bem das coisas, ter horizontes e perspectivas. Quem não cultiva a ciência de Deus e da vida vive desconfiado, não sai da insegurança.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.