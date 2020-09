Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo conta com premiados almeirinenses

Lançado no ano passado, com o propósito de promover os vinhos, a gastronomia e o território, é agora chegada a hora de revelar os vencedores da primeira edição do ‘Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo’, iniciativa promovida pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e a Rota dos Vinhos do Tejo. Estas três entidades uniram-se para desafiar amantes de fotografia não profissionais a captarem a essência e a documentarem aspectos positivos da região, através da lente de uma máquina fotográfica.

O grande vencedor desta primeira edição foi Álvaro Rodrigues, de Almeirim, tendo visto o seu trabalho fotográfico agraciado com o 1.º e 3.º prémios, assim como com duas menções honrosas, relativas ao 4.º e 7.º lugares. Assim, o autor ganha um “Fim-de-Semana no Tejo”, para duas pessoas, e um “Curso de Vinhos do Tejo”, para uma pessoa. Em segundo lugar ficou uma das fotografias de Paula Pamies Teixeira, de Corroios, que recebe uma “Experiência Vínica no Tejo”, para duas pessoas. A lista completa de premiados (consultar abaixo, por favor) e as respectivas fotografias vão ser divulgadas nos sites da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, em www.confrariadotejo.pt, e da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em www.vinhosdotejo.pt, assim como nas suas redes sociais.

Esta primeira edição teve 24 inscrições, vindas de Norte a Sul de Portugal e, curiosamente, da Polónia, um dos mercados estratégicos para a promoção dos Vinhos do Tejo. Verificados os requisitos do regulamento, chegaram à final 13 participantes, tendo cada um deles posto a concurso 9 fotografias. No final, o júri, composto pelos fotógrafos profissionais Gonçalo Villaverde, João Nauman e Vitor Neno, avaliou 117 fotografias, tendo apurado os três primeiros prémios e sete menções honrosas.

O tema desta primeira edição era livre. Pedia-se, contudo, que a região dos Vinhos do Tejo estivesse, de alguma forma, na mira dos autores, sendo captadas vinhas, trabalhos de campo ou adega, vinhos, produtores, enoturismo, gastronomia e costumes e tradições da região. A vinha foi a protagonista de entre as fotos premiadas.

Lista de Premiados do 1.º Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo

1.º Lugar (Prémio Fim-de-semana no Tejo) – Álvaro Rodrigues (Almeirim, Portugal)

2.º Lugar (Prémio Experiência Vínica no Tejo) – Paula Pamies Teixeira (Corroios, Portugal)

3.º Lugar (Prémio Curso de Vinhos do Tejo) – Álvaro Rodrigues (Almeirim, Portugal)

4.º Lugar (Menção Honrosa) – Álvaro Rodrigues (Almeirim, Portugal)

5.º Lugar (Menção Honrosa) – Dorota da Costa (Polónia)

6.º Lugar (Menção Honrosa) – Rui Louraço (Almeirim, Portugal)

7.º Lugar (Menção Honrosa) – Álvaro Rodrigues (Almeirim, Portugal)

8.º Lugar (Menção Honrosa) – Rui Louraço (Almeirim, Portugal)

9.º Lugar (Menção Honrosa) – Lúcia Cristina (Lisboa, Portugal)

10.º Lugar (Menção Honrosa) – Rui Louraço (Almeirim, Portugal)