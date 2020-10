Daniel Bragança volta a ser chamado por Rui Jorge

Daniel Bragança é um dos sete médios convocados por Rui Jorge para os próximos dos jogos da Seleção Sub-21. O atleta almeirinense do Sporting mantém a confiança do treinador nacional.



A Seleção Nacional de sub-21 está sem margem na fase de qualificação para o Europeu de sub-21, defrontando a Noruega a 9 de outubro (no Estoril) e logo depois deslocando-se a Gibraltar (dia 13).



Portugal tem nesta altura 12 pontos em 5 jogos, estando a seis da líder Holanda, que tem mais um jogo disputado. A Noruega tem 10 pontos. «A Noruega é, na minha opinião, do nível de Portugal e da Holanda, mesmo no seu estilo de jogo. Será um jogo muito interessante de disputar. Gibraltar está num patamar diferente, mas que iremos respeitar», referiu o selecionador Rui Jorge.