O jornal O Almeirinense sabe o que após apresentada uma denúncia por furto por oportunidade de uma carteira a uma senhora de 79 anos, junto à agriloja de Almeirim na passado sábado.

A GNR de Almeirim recuperou no dia de hoje, durante o patrulhamento à feira mensal junto ao acampamento, uma carteira com os documentos e ainda com os 27€ que haviam sido subtraídos, entregando à lesada, por consequente procedeu à identificação do suspeito que tinha a tinha em sua posse.