Tiago da Neta e Joana Rodrigues enchem Centro Cultural

Os concertos voltaram a Fazendas de Almeirim e ao Centro Cultural. O regresso não podia ser mais especial, pois foi com um filho de terra: Tiago da Neta.



A sala encheu este sábado, dia 10 outubro, com as limitações impostas pela Direção Geral de Saúde, e vibrou com o espetáculo o guitarrista de Fazendas e de Joana Rodrigues, que já tinha mostrado muita qualidade na Gala de O ALMEIRINENSE.