+ Desporto regressa com programa especial

O programa “+ Desporto” está de regresso para uma nova temporada e esta terça-feira, a Almeirinense TV vai gravar o programa no novo relvado da Associação Desportiva Fazendense.



António Botas Moreira, um dos mais antigos dirigentes do futebol distrital, é o convidado do programa da Almeirinense TV.



Para ver em breve nas plataformas digitais do Jornal O ALMEIRINENSE.



IMAGEM: João Figueiredo