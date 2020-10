O Jornal O Almeirinense sabe que após apresentada uma denúncia por furto por oportunidade de telemóvel no interior de um veículo que estava parqueado junto ao Hiper Casa na segunda-feira, dia 11 de Outubro, a GNR de Almeirim efetuou diligências e recuperou o telemóvel que havia sido subtraído no dia de hoje, 14 de outubro, no acampamento do Chaparral.

A GNR identificou o suspeito que tinha o telemóvel em sua posse.