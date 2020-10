Morreu Fábio Piedade

Fábio Piedade, treinador de guarda-redes do Fazendense, não resistiu aos ferimentos que sofreu na sequência de uma queda.



Fábio Piedade sofreu um traumatismo cranioencefálico e foi encaminhado para o Hospital de São José, em Lisboa, na passada segunda-feira.



O jovem de 30 anos, que chegou a ser também atleta do U. Almeirim, foi dado na altura como ferido com gravidade após sofrer uma queda quando procedia a trabalhos de limpeza e manutenção nos filtros do restaurante O Melro, propriedade da família.





O Jornal O ALMEIRINENSE envia à familia, amigos e ao Fazendense as mais sentidas condolências.