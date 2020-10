A catequese no concelho de Almeirim vai começar entre os dias 25 de outubro a 7 de novembro dependendo dos grupos que se inscreverem.

Os pais interessados podem inscrever os filhos através do site ou através do endereço de email catequesealmeirim@gmail.com e podem utilizar o mesmo endereço para a renovação das inscrições na catequese.

Qualquer dúvida é entrar em contacto com Cláudia Trindade com o número 964211765 ou com Inês Pinto com o número 965514511.