GNR acaba com festa de música ao vivo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) acabou com um evento de música ao vivo no concelho de Almeirim que juntou mais de 50 pessoas que não estavam a cumprir as medidas de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde. A operação foi realizada para fiscalizar as medidas impostas após a declaração da situação de calamidade.

Em toda a operação realizada pela GNR fiscalizou 16 estabelecimentos e 100 pessoas, entre as quais dez foram fiscalizadas pela inexistência de indicação da lotação máxima permitida, sete pelo incumprimento das regras de permanência de espaços abertos, seis por consumirem álcool na via pública, três por incumprimento das regras sobre a lotação máxima, dois por não usarem máscara, pelo incumprimento do distanciamento obrigatório em locais abertos e pelo incumprimento das regras de ocupação nos locais públicos.

A operação contou com apoios dos Postos Territoriais de Almeirim, Alpiarça, Pernes, Rio Maior e Santarém e também com o Destacamento de Intervenção de Santarém.