Vacinação: Atualize dados

Um dos problemas que os Centros de Saúde tem vindo a detetar é a falta de atualização de dados que impede o contacto com os utentes, para ajudar na resolução deste problema a Câmara de Almeirim disponibilizou-se para ajudar.



A autarquia lançou uma uma campanha on-line para que possa atualizar os seus dados. Pode faze-lo pelo seguinte link https://www.cm-almeirim.pt/informacoes/noticias/item/1454-vacinacao-covid-19, descarregando o PDF. Pode ainda usar a aplicação do Ministério da Saúde MySNSCarteira e atualizar diretamente.



Na próxima semana, a Câmara vai distribuir via CTT, correspondência não endereçada, um A5 com um envelope RSF, sem custos, para quem queira fazer esta atualização de um modo mais convencional. Atualize os seus dados, seja pela vacina, seja por outros contactos com a saúde essa atualização é fundamental.



“Uma nota final muito importante. Os dados são enviados diretamente para o Centro de Saúde, quer seja por e-mail, quer seja pelo envelope RSF. A Câmara não tem acesso a nenhum dado, apenas a saúde”, esclarece Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara de Almeirim.