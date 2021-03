NERSANT mostra às empresas como iniciar estratégia digital

A presença digital adequada é, atualmente, condição essencial para que as empresas sejam competitivas. É neste contexto que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, vai realizar uma sessão online de presença gratuita para mostrar às empresas como dar os primeiros passos no mundo digital.

A digitalização da economia – impulsionada no último ano pela pandemia Covid-19 – é já uma realidade à qual as empresas da região não podem escapar, o que significa que quem não está devidamente presente, está um passo atrás dos seus pares.

Tendo em conta esta necessidade, a NERSANT decidiu organizar uma sessão online onde pudesse dar a conhecer às empresas da região como iniciar a sua presença nos meios digitais. “A sua empresa ainda não está no meio digital? Saiba como iniciar esse processo!” é, assim, o tema da sessão, que vai decorrer já no próximo dia 4 de março, pelas 16h00, com inscrição gratuita.

Do programa do evento fazem parte as temáticas “Introdução aos Meios Digitais” e “Dar os primeiros passos no Meio Digital”, seguindo-se um período de esclarecimentos / questões por parte da plateia.

Os interessados em participar necessitam inscrever-se online para que possam rececionar o convite de acesso ao evento online. As inscrições são gratuitas e realizadas na área de agenda do portal da NERSANT.